'Dialogo sulla natura del potere'

Si svolgerà giovedì 17 settembre l’incontro inaugurale dell’edizione 2020-2021 della Spes, la Scuola di Politica ed Etica Sociale dell’Arcidiocesi di Udine. Appuntamento alle 18 nella sala “Madrassi” della Parrocchia udinese di San Quirino, in via Gemona 66.

Al centro dell’incontro un dibattito pubblico sulla natura del potere tra Alberto Felice De Toni (già rettore dell’Università di Udine e presidente della Fondazione CRUI) e monsignor Giacomo Canobbio (docente di teologia sistematica presso la Facoltà Teologica dell’Italia settentrionale). Modera la giornalista Anna Piuzzi.

L’atto inaugurale sarà pubblico e gratuito ma, visti i posti limitati, soggetto a prenotazione (per iscriversi è sufficiente compilare il modulo sottostante). L’incontro, in ogni caso, sarà trasmesso anche in diretta sui social media della Spes.