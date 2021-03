'Dietro alle nostre segnalazioni, ci sono i cittadini'

"Fedriga non scambi, volutamente, legittime istanze per speculazione, non confonda il ruolo legislativo e di indirizzo del Consiglio regionale con quello di gestione della Giunta, in un maldestro tentativo di scaricare responsabilità che non ci sono. Da parte nostra il contributo nella lotta al coronavirus c’è stato e ci sarà, anche con toni severi, ma mai scorretti. La realtà è che più volte abbiamo chiesto di essere messi al corrente di quanto sta accadendo e gli ultimi incontri non tolgono il fatto che siamo stati presi come dei disturbatori dei timonieri dell’emergenza". Lo affermano i consiglieri del gruppo del Pd commentando le comunicazioni del presidente della Regione Fvg, Massimiliano Fedriga sull’emergenza Covid 19.

"Come consiglieri, riceviamo quotidianamente molte segnalazioni di quello che non funziona: dietro alle nostre domande, alle nostre segnalazioni, ci sono i cittadini e le famiglie, ci sono nodi veri, non invenzioni dell’opposizione per intralciare la Giunta. Una Giunta che non è sempre stata coerente nell’approccio alla pandemia, anzi in più occasioni ha mostrato comportamenti ondivaghi, prima in piazza a protestare, poi, di fronte a un’oggettiva gravità della situazione pandemica, i toni sono radicalmente cambiati".

Secondo i consiglieri Pd, "ci sono state e ci sono mancanze gravi nella comunicazione e informazione ai cittadini, lasciati da soli di fronte a informazioni contraddittorie o carenti, così come le mancanze sul piano vaccinale sono qualcosa di oggettivo, visto anche come si sono mosse e stanno facendo da tempo diverse Regioni. A dirlo sono cittadini e associazioni, come quelle che rappresentano i disabili gravi, che hanno cercato più volte di fare emergere le difficoltà delle persone fragili. Il fatto che i centri vaccinali non siano omogenei sul territorio e, in qualche caso, siano quasi vuoti, oppure i ritardi e gli attriti con i medici di base non sono invenzione del Pd. Le mancanze della sanità territoriale non sono una nostra fantasia. Questi sono i temi che da tempo solleviamo e cercare di zittirci gridando alla speculazione equivale a mettere la polvere sotto il tappeto e voltare lo sguardo rispetto ai problemi che molti cittadini del Fvg vivono quotidianamente".

“I cittadini purtroppo hanno diritto di essere preoccupati e forse anche un po’ arrabbiati perché le condizioni della pandemia in questa regione e le risposte che stanno ricevendo sono sotto gli occhi di tutti. Da settimane il Fvg è in cima alle classifiche per aumento di contagi e per decessi, ora Fedriga chiede a tutte le forze politiche di esser unite e di evitare strumentalizzazioni. Lo rassicuro: il Pd non ha mai strumentalizzato né lo farà. Oltre un anno fa abbiamo offerto alla Giunta pagine di proposte per affrontare la pandemia. Chiedevamo risposte: non importa non siano arrivate a noi ma i problemi e i numeri del Covid i cittadini li provano quotidianamente sulla propria pelle. Non basta tirare numeri per la giacca per dire che non siamo poi tanto male. Se si chiede collaborazione la giunta Fedriga si assuma fino in fondo, errori, difficoltà e criticità che ci hanno portato a questo punto” Lo afferma il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, dopo che il presidente della Regione Massimiliano Fedriga è intervenuto in Consiglio regionale chiedendo di “lavorare per tenere unita la comunità in un momento di grande difficoltà”.

“Chiedevamo ospedali e Rsa Covid – precisa Shaurli - molto prima che la Giunta Fedriga si decidesse a farli; chiedevamo di potenziare il tracciamento per evitare il diffondersi della pandemia; chiedevamo una maggiore attenzione alla sanità territoriale, al rapporto con i nostri sindaci. Chiedevamo ascolto e risorse per i nostri operatori della sanità pubblica per evitare quel che stiamo vedendo in questa nuova ondata. Ora se si chiede unità, l’unità va praticata, non solo declamata”