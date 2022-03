'Difendere la democrazia, no ai reati d'odio'

"Rafforzare la democrazia e l'integrità delle elezioni in un'Europa sempre più inclusiva e protettiva, opponendosi anche e soprattutto ai reati legati all'odio. Questi temi sono entrambi particolarmente importanti e delicati, proprio in un momento come quello attuale che vede i valori dell'Unione europea e della democrazia stessa messi in seria discussione. È quindi necessario ribadire con forza il nostro impegno e proteggere uno dei valori fondamentali della nostra Ue, altrimenti la forma democratica risulterà sempre più debole".

Lo ha sottolineato, a Bruxelles, il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Piero Mauro Zanin, durante i lavori da lui stesso presieduti e moderati della Commissione Cittadinanza, governance, affari istituzionali ed esterni (Civex). Era la prima volta che un rappresentante dell'Assemblea legislativa Fvg presiedeva una seduta di una delle sei Commissioni del Comitato europeo delle Regioni (CdR).

La sessione dell'organismo, particolarmente ricca di punti all'ordine del giorno, era incentrata sull'espressione di un parere sul progetto "Rafforzare la democrazia e l'integrità delle elezioni", redatto dall'italiano Vincenzo Bianco (Partito Socialista Europeo) che ora, dopo il disco verde ottenuto, sarà presentato alla prossima sessione plenaria del CdR prevista per fine aprile.

"La Conferenza sul futuro dell'Europa alla quale ci stiamo velocemente avvicinando - ha aggiunto il presidente del Cr Fvg, introducendo la specifica parentesi - non deve costituire un fine a sé stesso, ma altresì un nuovo capitolo del nostro rigoroso impegno".

Presentazione preliminare, davanti alla Civex, anche per l'istanza perorata dalla polacca Aleksandra Dulkiewicz (European People's Party) verso "Un'Europa più inclusiva e protettiva", mentre largo spazio è stato concesso anche alla futura Carta europea dei Giovani e della Democrazia.

La prossima seduta della Commissione Civex, come anticipato dal presidente Zanin a fine lavori, si svolgerà il prossimo 23 giugno ad Alimos (Grecia).