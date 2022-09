'Disagi durante le votazioni a Fiume Veneto'

"Mentre le attenzioni sono ancora tutte rivolte ai risultati delle elezioni politiche appena concluse, a Fiume Veneto facciamo i conti con i disagi per tanti cittadini che si sono lamentati per le scarse informazioni ricevute rispetto alle collocazioni dei seggi. Se da un lato la delibera a firma della Sindaca che aveva previsto lo spostamento dei seggi nelle palestre delle scuole primarie di Fiume Veneto, Bannia e Cimpello – dichiara la consigliera comunale Annalisa Parpinelli di FiumeFutura – aveva il pregio di evitare interruzioni alle attività scolastiche appena avviate, dall’altro lato questa decisione ha creato non pochi disagi ai cittadini a causa della scarsa pubblicità data".

"Ho raccolto diverse segnalazioni di cittadini che non sapevano dove fosse insediato il seggio in cui dovevano recarsi per il voto", continua Parpinelli. "Mancavano cartelli informativi all’entrata del Municipio, per esempio, dove opportunamente andavano collocati considerando il gran numero di persone che si sono recate nei giorni precedenti al voto per richiedere la tessera elettorale. Mancavano cartelli anche nelle bacheche comunali, che ospitano solitamente locandine per pubblicizzare le iniziative patrocinate dall’amministrazione. Municipio e bacheche sono i luoghi dove i cittadini cercano informazioni in questi casi, soprattutto quelli che non frequentano abitualmente i social e il sito internet del Comune".

"Sulla pagina web del Comune, inoltre, la Sindaca informava i cittadini della possibilità di votare a casa propria per le persone impossibilitate a muoversi per quarantena Covid o per altri problemi di salute: era necessario richiederlo nei giorni dal 15 al 20 settembre compresi. La comunicazione, però, riportava la data del 21 settembre, un giorno dopo la scadenza dei termini: speriamo che nessuno abbia dovuto rinunciare al voto per questa incongruenza nelle date".

"Questa maggioranza ancora una volta dimostra la sua incapacità nel gestire la cosa pubblica: non trovo giustificazioni – conclude Parpinelli - alle carenze organizzative visto che questo non è l’unico appuntamento elettorale che la sindaca Canton ha gestito durante il suo mandato; inutile poi lamentarsi dell’astensionismo e tentarne analisi politiche, come ha già fatto in altre occasioni. E’ compito di un'amministrazione efficiente rendere agevole ai cittadini l’esercizio di un diritto importante qual è il voto. Sui giornali vediamo passare più di una volta le notizie d'iniziative o di partecipazioni a eventi in cui la Sindaca è protagonista: perlomeno altrettanta cura andava messa nel ricordare ai cittadini gli spostamenti dei seggi, comunicati troppo frettolosamente quando erano stati decisi diverse settimane fa".