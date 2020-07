'Divieto d'ingresso anche per i migranti'

“Come verrà applicata sui migranti l’ordinanza del Governo Conte che vieta l’ingresso e il transito alle persone che nelle ultime due settimane hanno soggiornato o transitato in Macedonia del Nord o in Bosnia Erzegovina, Paesi inseriti nella black list?”. In una nota l’europarlamentare della Lega Elena Lizzi chiede chiarezza sull’applicazione dell’ordinanza anche alla luce dell’ondata migratoria che interessa la rotta balcanica e che ha portato a rintracciare in questi giorni quasi un centinaio di persone nell’hinterland udinese.

“Nei prossimi giorni –riferisce Lizzi- contatterò Prefetto e Viceprefetto di Udine per chiedere quali azioni siano state programmate a salvaguardia della sicurezza della città e del territorio friulano”.

“In entrata con l’Italia o durante l’imbarco, in caso di utilizzo di aereo o nave, chiunque deve autocertificare che non ha soggiornato o transitato nei paesi della black list di cui fanno parte anche Macedonia del Nord e Bosnia-Erzegovina. Non è quindi chiaro –continua il neo commissario provinciale della Lega di Udine- come deve comportarsi l’apparato di sicurezza che presta servizio alle frontiere o rintraccia i migranti”.

“La rotta balcanica ricomincia ad interessare in modo importante anche il capoluogo friulano e le persone rintracciate potrebbero aver attraversato Paesi che il Governo Conte ha inserito nella black list. Sarebbe importante –conclude Lizzi- conoscere l’opinione in merito del Ministro dell’Interno”.