'Dl Agosto, altri 25 miliardi per lavoro ed Enti locali'

"Con il decreto Agosto avremo ulteriori 25 miliardi a sostegno del lavoro e degli enti locali.” Così la senatrice del Pd Tatjana Rojc, intervenuta oggi nell'aula del Senato nel corso della discussione sulla conversione in legge del decreto governativo.

“Si tratta di un provvedimento significativo – ha spiegato Rojc - che si aggiunge agli altri per una spesa complessiva di 100 miliardi di euro a sostegno di famiglie e imprese. Uno sforzo considerevole che ha consentito di difendere l’efficacia produttiva del Paese e contenere la caduta del Pil, mettendo già le basi per una ripresa che si annuncia più positiva delle attese”.

Per Rojc, la scelta dell’esecutivo è stata chiara: “sostenere in modo particolare tutti quei i cittadini colpiti duramente dalla pandemia che hanno visto ridurre il proprio reddito in modo drammatico”. “Ciò evidentemente ancora non basta – ha aggiunto la parlamentare - per questo useremo gli stanziamenti del Recovery fund approvato dall’Europa. Ci sarà l'opportunità di far sviluppare settori decisivi e trainanti dell'economia del nostro Paese. In particolare il settore della Green economy – ha concluso - è il vero futuro su cui investire".