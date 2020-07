'Dl Rilancio, Governo insensibile alle richieste Fvg'

“Quest’anno le entrate fiscali regionali crolleranno di una cifra variabile tra i 550 e i 698 milioni. La Regione si è dovuta far carico anche di ulteriori costi connessi all’emergenza coronavirus pari a circa 150 milioni. Per il bilancio del Friuli Venezia Giulia, continuare a versare il contributo straordinario alla finanza pubblica è divenuto insostenibile. Il governo blocchi la richiesta del contributo oppure lo Stato si faccia carico dei costi della sanità regionale” così Franco Dal Mas, senatore di Forza Italia, che ha depositato un ordine del giorno sul tema, decaduto per il ricorso alla fiducia, al decreto rilancio.

“Costringere i cittadini del Friuli Venezia Giulia a privarsi di oltre 700 milioni da versare alle casse pubbliche nel 2020 e nel 2021 è inaccettabile. Abbiamo chiesto al Governo sia alla Camera, con i deputati Savino e Novelli, che al Senato di bloccare questo scippo ma l’esecutivo è stato sordo alle nostre richieste. Ci auguriamo che almeno tenga fede alla promessa di destinare un ulteriore miliardo alle regioni a statuto speciale ma anche su questo tema, da settimane, è calato il silenzio. La Serracchiani e tutto il Pd, se ci sono, battano un colpo visto che, allo stato, sono fermi agli annunci” conclude il senatore.