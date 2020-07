'Dl Rilancio, la maggioranza boccia lo stop al contributo Fvg'

La Camera ha respinto l’ordine del giorno presentato dalla coordinatrice di Forza Italia Fvg Sandra Savino e dal deputato azzurro Roberto Novelli che chiedeva la sospensione del contributo alla finanza pubblica da parte della regione Friuli Venezia Giulia.

“Prendiamo atto che il Pd di Serracchiani e il Movimento 5 Stelle di Sut e De Carlo hanno ritenuto di votare contro un atto che impegnava il governo a venire incontro alle legittime esigenze della nostra regione", commenta Savino. "A fronte di un crollo delle entrate fiscali per il 2020 stimato tra i 550 e i 698 milioni e una spesa per l’emergenza sanitaria di circa 150 milioni, il Fvg dovrà versare allo Stato 726 milioni. Una cifra esorbitante, tanto più che la nostra regione finanzia autonomamente il suo servizio sanitario, che mette a rischio l’erogazione dei servizi ai cittadini. Da qui il nostro ordine del giorno che impegnava il governo a sospendere la richiesta del contributo per questo biennio o in alternativa di farsi carico delle spese per il servizio sanitario".

"Una misura di equità, di solidarietà nazionale e di rispetto nei confronti dei cittadini del Fvg. Evidentemente il governo e la maggioranza giallorossa, compresi gli esponenti eletti nella nostra regione, non la pensano in questa maniera: per loro la ragion politica e la sopravvivenza di questo governo vale più degli interessi legittimi dei loro corregionali", conclude Savino.