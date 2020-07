'Dl Rilancio, sugli isolanti termici ennesima complicazione'

“Il Governo parla di semplificazioni, ma a fatti è bravo solo a complicare le procedure e la vita delle imprese, con il rischio di blocco totale delle ristrutturazioni edilizie anche in termini di efficientamento energetico", dichiara la deputata della Lega e responsabile nazionale Ambiente Vannia Gava. "Una vera e propria follia. Nella riformulazione del Governo sull’Ecobonus, infatti, non sono stati presi in considerazione i nostri emendamenti, in particolar modo per l’eliminazione dell’amianto dai tetti e l’utilizzo dei materiali CAM, Criteri ambientali minimi".

"Sotto questo profilo gli isolanti termici che rispettino i Criteri, previsti dal DM 11 ottobre 2017, nulla aggiungono alla prestazione energetica dell’edificio, rispettando solo alcune specifiche per la loro produzione. Questo costituirà un problema perché non ce ne saranno a sufficienza con il rischio di dover ricorrere all’approvvigionamento dall’estero, azzoppando il provvedimento e penalizzando l’industria italiana. Inoltre i Criteri rappresentano un elemento di incertezza, ritardi e complicazioni e un aumento dei costi. Non possiamo che essere molto preoccupati anche per quanto riguarda i lavori pubblici perché, come dichiarato dall’ex presidente dell’Anac Cantone in audizione, il rischio sarà il blocco di tutte le opere pubbliche per le riqualificazioni energetiche con criteri miopi che il Paese si fermi”, conclude Gava.