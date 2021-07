'Docenti, no alla concorrenza tra scuole statali e paritarie'

"A differenza dell'emendamento della Lega 59.46 (condiviso dalle forze sindacali oltre che dall'intero centrodestra e parte della sinistra), che per assicurare a settembre la copertura delle cattedre vacanti estende il percorso per l'accesso al ruolo ai docenti con 3 anni di servizio relegati in seconda fascia principalmente per inadempienze dello Stato, l'emendamento del Pd 59.58 rimanda tutto all'anno successivo. Non è cioè legato all'emergenza e non può quindi incidere sulle scelte con cui garantire il regolare avvio del prossimo anno scolastico", dichiara il senatore Mario Pittoni, responsabile del Dipartimento Istruzione della Lega e vicepresidente della commissione Cultura al Senato.

"Inoltre - aggiunge Pittoni - la proposta del Pd mette in concorrenza gli insegnanti statali con quelli delle paritarie (scuole che già faticano a trovare personale per l'assenza in Italia di percorsi formativi abilitanti, pur sollecitati dall'Ue) senza prevedere contrappesi, riportandoci alla situazione che a suo tempo fece esplodere le graduatorie permanenti costringendo a chiuderle. Com'è noto, il percorso di acquisizione dei punti nelle paritarie è molto più "agevole" rispetto a quello dello Stato e quindi, prima di mettere le due categorie a confronto, sarebbe il caso di assicurare stesse condizioni".

"In conclusione: se il decreto resta così com'è, l'esperienza degli anni precedenti insegna che i docenti in cattedra a settembre saranno molti meno di quanto programmato e ci vorranno mesi per provare a nascondere il problema con supplenti. L'eventuale approvazione dell'emendamento della Lega 59.46, aprendo da subito alla seconda fascia con 3 anni di servizio, garantirebbe la disponibilità immediata di un congruo numero di insegnanti di provata esperienza per coprire almeno i posti già finanziati".