Appuntamento in videoconferenza inserito tra gli eventi ufficiali Fao internazionali che metterà al centro della discussione la questione del tema di genere in relazione con le terre alte, lasciando la parola a testimoni che racconteranno la montagna come luogo di possibilità.

La Giornata Internazionale della Montagna 2022, istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite e quest’anno dedicata alle donne che vivono e lavorano nelle terre alte, cade domenica 11 dicembre.

In occasione di questa ricorrenza, Cramars organizza per lunedì 12 dicembre, alle 18, un simbolico appuntamento online dedicato alle ‘Donne che muovono le montagne', inserito tra gli eventi ufficiali Fao internazionali. L’appuntamento che si svolgerà in videoconferenza, metterà al centro della discussione la questione del tema di genere in relazione con le terre alte, lasciando la parola a testimoni che racconteranno la montagna come luogo di possibilità.

L’iniziativa punta, dunque, ad accendere i riflettori sulle donne (e sui loro bisogni rilevati attraverso alcune iniziative progettuali) in modo che esse stesse possano essere le protagoniste del proprio futuro in montagna.

Interverranno: Stefania Marcoccio, Presidente Cramars; Serena Anastasi, Fondazione Nuto Revelli, L’esperienza Wecho – L’eco delle donne di montagna; Patrizia Palonta, Fondatrice Associazione Donne di Montagna, CIC - Costruire il cambiamento; Ivana Bassi, Professoressa Associata UNIUD, Progettualità per cambiamenti virtuosi nelle terre alte; modera Annalisa Bonfiglioli, Vicepresidente Cramars.

L’evento è gratuito. Link online, ID riunione: 875 3632 8042, Passcode: 1234

Per ulteriori informazioni: annalisabonfiglioli@coopcramars.it oppure 0433-41943.