'Donne, vero patrimonio su cui investire'

“Le donne sono il vero patrimonio su cui oggi bisogna investire se vogliamo vincere la sfida della ripartenza dell'Italia. Una delle premesse fondamentali per risorgere dalla crisi è smettere di essere un Paese arretrato per le scarse opportunità di cui godono le donne, a cominciare dal mondo del lavoro. Non c'è riscatto dell'economia italiana senza un intervento strutturale che permetta alle donne di sollevarsi da una condizione di subalternità, di precariato o di inoccupazione. Le riforme sociali di cui dovrà farsi carico il nuovo Governo riguardano milioni di lavoratori e lavoratrici, ma in particolare dovranno essere attivate politiche attive per l'occupazione femminile”. Lo afferma la presidente della commissione Lavoro della Camera Debora Serracchiani, in occasione della Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza.