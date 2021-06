'Dormisch, Fontanini chiarisca se la Regione sosterrà la riqualificazione'

"Fontanini chiarisca se la Regione finanzierà il recupero dell'area ex Dormisch. Dopo mesi e dibattiti in consiglio, in cui abbiamo chiesto al Comune l’acquisto dell’area ex Dormisch, finalmente il sindaco ha manifestato l’intenzione di far proprio questo indirizzo. Bene la lettera che Fontanini ha inviato un mese fa al presidente Fedriga, ma ora vorremmo sapere se c’è stata risposta”. Lo afferma la consigliera comunale di Udine Eleonora Meloni (Pd), in relazione al recupero e alla destinazione dell'area ex Dormisch.

"Nei giorni scorsi sono stati confermati i fondi del piano straordinario regionale dove – ricorda Meloni - figurano nuovi interventi, ma nel riparto non c'è traccia dell'ex Dormisch di Udine. Il timore è che non sia bastata la lettera del sindaco Fontanini a dar seguito all’investimento di nuovi fondi regionali. Chiediamo quindi se Fontanini sia a conoscenza di una reale volontà della Giunta Fedriga di recuperare l'area".

“Non si può mettere in discussione l'atteggiamento collaborativo del Pd su questa partita che – precisa Meloni - riguarda tutta Udine. Resta il rammarico per l'emendamento presentato in Consiglio regionale da Mariagrazia Santoro per fondi aggiuntivi e necessari all'acquisto dell'area, bocciato dalla maggioranza".