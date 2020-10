'Dpcm, i ristori siano immediati'

“Il decreto ristori è deludente, oltre alle categorie economiche colpite dall’ultimo Dpcm anche quelle che neanche in estate hanno vissuto una vera ripresa, tutto il commercio al dettaglio in sintesi, dovrebbero essere supportate con contributi a fondo perduto. Lo avevamo detto prima che il provvedimento fosse varato e lo confermiamo oggi: 5 miliardi sono insufficienti ad affrontare la crisi, ne vanno messi in campo subito almeno 15, tutti quelli non ancora spesi sui 100 di nuovo debito contratti dall’inizio della pandemia”. Così in una nota il Coordinamento di Forza Italia del Friuli Venezia Giulia che esprime la sua solidarietà a tutte le categorie che subiscono le limitazioni messe in atto dal Governo per contrastare la seconda ondata di Covid-19 e che in questi giorni prima a Trieste, poi a Pordenone e domani a Udine manifesteranno in piazza la loro preoccupazione.

Per il Coordinamento regionale di Forza Italia "questo è il tempo di una responsabilità condivisa. C’è il gioco la tenuta sociale: un’affermazione che non è e non può essere uno slogan a corto raggio di consenso. Qui ci sono famiglie e famiglie che a breve non avranno risorse per vivere. Bisogna agire subito per fare cose utili al Paese e alla nostra regione come i quasi 800 i milioni di euro che andrebbero in dotazione alla sanità del Fvg attraverso il Mes".

“Capiamo la voglia di manifestare già espressa da tanti imprenditori e commercianti traditi dal governo. Siamo al loro fianco. A chi dimentica che c’è una pandemia in atto occorre ribadire che non si può correre il rischio, già verificatosi, che in queste manifestazioni si infiltrino ultras ed estremisti e disturbatori di professione. Gli autonomi, i ristoratori, tutti i commercianti, le persone che non hanno le tutele riservate ai lavoratori dipendenti, hanno bisogno del sostegno economico dello Stato. In Parlamento Forza Italia lavorerà perché i ristori siano immediati e destinati a tutte le categorie coinvolte, anche indirettamente, dall’ultimo Dpcm” concludono gli esponenti azzurri.