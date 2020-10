'Dpcm, il Governo salvi i posti di lavoro'

"Il Governo deve provvedere con la massima urgenza a salvare i posti di lavoro messi in pericolo dalle chiusure prevista col Dpcm: i 2 miliardi previsti devono arrivare in tempo reale a chi è colpito dalle limitazioni. Con la salute bisogna salvare il lavoro, tutto il lavoro". Lo afferma la presidente della commissione Lavoro della Camera Debora Serracchiani, in merito alle misure del Dpcm che incidono in particolare su attività di ristorazione e spettacoli.

"Oggi il Governo non può arrivare tardi - aggiunge Serracchiani - perché parliamo di categorie che hanno già pagato un prezzo alto e che appena si stavano rialzando. Solo così possiamo conservare la coesione sociale e impedire strumentali contrapposizioni politiche".

"L'aumento di contagi, terapie intensive e decessi sono sotto gli occhi di tutti. L’Italia ha numeri meno drammatici di altri Paesi europei ma le decisioni non possono più aspettare, e insopportabili e inutili sono attacchi e rimpalli fra Regioni e Governo. L’obiettivo è chiaro: la sera si rimane a casa per evitare nuovamente la chiusura di scuole e fabbriche. La priorità ora è aiuto e vicinanza immediata a bar, ristoranti e operatori dello spettacolo che in questi mesi hanno dimostrato, per la stragrande maggioranza, senso di responsabilità e rispetto delle regole". Lo dichiara il segretario Pd Fvg Cristiano Shaurli, a proposito del nuovo decreto anti-Covid firmato nella notte dal premier Giuseppe Conte.