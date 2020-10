'Dpcm, un disastro per piccoli commercianti e filiera'

"Il nuovo Dpcm un disastro per tante piccole attività commerciali, tutta la filiera collegata e il comparto della cultura, ci siano i ristori adeguati", così si esprime Giorgio Cecco coordinatore provinciale di Progetto Fvg.

"Restando i dubbi sulla reale efficacia di certe mezze misure, che penalizzano settori che hanno investito per adeguarsi alle nuove richieste normative anti-covid e imprese che ora rischiano di non farcela o di restare chiuse per non riaprire più - sottolinea Cecco - ci siano i doverosi interventi immediati per sostenere le imprese, mirati e con procedimenti di accesso semplificati, pur con i controlli del caso".

"Trieste finora in qualche modo ha retto, soprattutto per i tanti sacrifici e volontà degli imprenditori e loro collaboratori, ma ora senza risposte adeguate dal Governo rischiano pesantemente, priorità sempre la salute pubblica, ma non possiamo permetterci una contrazione economica come quella che si prospetta, anche per lavoratori, famiglie e l'intero sistema sociale", conclude il referente di Progetto Fvg.