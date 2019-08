"Fedriga ventriloquo di Salvini"

"Non vediamo l’ora che siano Ciccio Pasticcio-Salvini e la Lega a fare la legge di bilancio e a trovare 100 miliardi per coprire l’incapacità dimostrata in quest’anno e mezzo di governo e ad affrontare l’economia ferma del Paese, invece di scappare vilmente a ferragosto con la prima scusa utile". Lo afferma il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, replicando al presidente della Regione Massimiliano Fedriga, il quale ha sostenuto che "affidare la prossima legge di bilancio alle mani di Grillo e Renzi sarebbe un azzardo dai rischi altissimi per il nostro Paese".



“Affidare la prossima legge di bilancio alle mani di Grillo e Renzi sarebbe un azzardo dai rischi altissimi per il nostro Paese - ha dichiarato il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga -. Si tratterebbe - secondo Fedriga - di un compromesso che, pur di impedire ai cittadini di esprimere la propria volontà tornando al voto, condannerebbe l’Italia a ulteriori anni di immobilismo: una prospettiva contraria a quella suggerita dalla Lega, che riconosce la centralità degli investimenti e di iniziative ‘shock’ per rilanciare l’economia e l’occupazione”.



"Invece di continuare a fare il ventriloquo di Salvini - replica il segretario dem - Fedriga provi a essere presidente Fvg e a dirci come intende affrontare la crisi della nostra regione. Perché non vediamo l’ora che sia Fedriga a coprire il buco della sanità o a mettere in campo le riforme che aveva venduto come già pronte da mesi".

Per Shaurli "la sconfitta della povertà, il boom anni ‘60, l’anno bellissimo e le promesse, a livello nazionale e regionale, vanno mantenute oppure si pagano: arrampicarsi sugli specchi o vendere pentole non basta più".