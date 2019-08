"Questo è il momento della coerenza e dell'aggregazione, non della desistenza e della disgregazione. Serve coraggio e volontà di stare assieme per lottare contro le forze che hanno distrutto il Paese: chi non ha quel coraggio sta lavorando oggettivamente per la causa di Salvini, che è in piena campagna elettorale. È una sofferenza vedere la Repubblica sotto attacco e pezzi di Pd che litigano". Lo dichiara la deputata Debora Serracchiani, vicepresidente dell'Assemblea nazionale Pd.



Shaurli (Pd): "Non cerchiamo alleanze con Lega e 5Stelle"

Shaurli fa eco alle preoccupazioni di Serracchiani: "C'è un Paese da salvare e questa è la prima preoccupazione del Pd, non percentuali di partito". Lo afferma il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, a proposito della posizione del partito nella crisi di Governo.

"Non cerchiamo alleanze - spiega l'esponente dem - con Lega e 5Stelle che hanno portato il Paese sul baratro, e adesso scappano vilmente dalle loro responsabilità. Andare al voto con le proprie idee e proposte, aggregando e non litigando, è comunque la miglior soluzione".