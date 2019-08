"Su tempi voto e Bilancio nazionale Fedriga è in malafede"

Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Mauro Capozzella parla della tempistica per andare al voto e approvare la manovra di bilancio nazionale, e taccia Massimiliano Fedriga di essere in malafede: "Il presidente della Regione afferma che, andando al voto, ci sarebbero i tempi tecnici per poi approvare la Finanziaria. Ma entro il 27 settembre il Governo dovrà trasmettere al Parlamento una nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (Def) per poi presentare, entro il 20 ottobre, il disegno di legge di bilancio. Il percorso si concluderà alla fine dell'anno con l'approvazione della legge di bilancio 2020".



Perciò, per Capozzella le date del 27 settembre e 20 ottobre sono improponibili. "Vanno benissimo per chi, invece, vuole raccontare bugie e manipolare l'opinione pubblica. Non solo, per avvalorare questa tesi, Fedriga cita improvvidamente il Governo Monti.



"Non posso credere che Fedriga, parlamentare per ben due legislature, possa essere così sprovveduto. Il Governo tecnico di Monti nacque in seno a un Parlamento già eletto e insediato - ricorda il consigliere del M5S -. Quello stesso Governo aveva sicuramente già l'ok della Commissione europea, che avvalorò quell'Esecutivo proprio per realizzare una manovra lacrime e sangue preimpostata dalla Commissione stessa".



"A Fedriga va ricordato che dopo le elezioni c'é da insediare il parlamento, individuare una maggioranza, nominare i Presidenti delle Camere, le Commissioni parlamentari ed effettuare altri adempimenti di inizio legislatura - conclude Capozzella -. E poi, sentire un leghista citare il governo Monti come esempio di efficienza appare quantomeno paradossale".