'Draghi, discorso concreto e puntuale

“È stato un intervento molto concreto e puntuale. Draghi ha presente la gravità del momento per il sistema del lavoro e credo che abbia le idee chiare su come procedere. Mi ha molto e favorevolmente colpito l'accento sulle politiche attive del lavoro”. Lo ha detto la presidente della commissione Lavoro della Camera Debora Serracchiani, rispondendo a una domanda di Radioradicale sull’intervento del presidente del Consiglio Mario Draghi al Senato.

Riguardo il blocco dei licenziamenti, Serracchiani ha confermato che “non potremo prescindere da una proroga del blocco, seppur limitata nel tempo, ma dobbiamo approntare tutte le misure necessarie per un'uscita graduale dalle misure straordinarie messe in campo in questo momento”.

Serracchiani ha aggiunto che dalla crisi verrà “un enorme cambiamento del mercato del lavoro, che richiederà anche formazione e riqualificazione, richiederà di cambiare l'approccio che abbiamo al lavoro e qui – ha sottolineato - le politiche attive sono fondamentali”.