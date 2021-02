'Draghi riporterà l’orizzonte della Politica'

"Una certa critica militante tacciò di autoritarismo Prova d’Orchestra di Federico Fellini non capendo che, al contrario, la pellicola sosteneva la necessità di una prospettiva autorevole alla visione sull’arte e sulla vita. Senza di questa, un’orchestra, una comunità, una nazione, non può che manifestare cacofonie solipsistiche di dubbia qualità", analizza il senatore di Forza Italia Franco Dal Mas.

"La metafora ci serve per introdurre una riflessione sui tempi che viviamo e dobbiamo interpretare: perché amministrare significa anche prevedere. Allora, proprio per questo, e anticipando i tempi, viene da chiedersi, dopo l’entusiasmo iniziale che caratterizza queste giornate nelle quali chiunque si scopre europeista, chi sarà il primo a tacciare di autoritarismo il programma del futuro governo Draghi".

"L’italica tradizione del consenso ad assetto variabile già lancia i primi segnali d’allarme: dietro al salvifico nome del Mario nazionale il sismografo dell’entusiasmo sconfina verso la zona rossa annunciando futuri malumori. E questo perché? Il percorso non è difficile da ricostruire: il giustizialismo manettista degli anni Novanta è stato il brodo di coltura di un populismo vuoto che della lotta alla casta ha fatto una bandiera. Non di un programma di governo, non di una visione strategica, ma dell’eliminazione anche fisica della così detta casta. Nient’altro contava. I risultati sono davanti ai nostri occhi. Il voto sghembo del 2018 ci ha regalato due maggioranze: la prima che ha espresso norme giudiziarie sintetizzabili in un “fine processo mai”, una “quota 100” che destabilizza il sistema pensionistico e un reddito cittadinanza che nulla fa per chi ha effettivamente bisogno. La seconda che ha cercato di mettere una pezza alle precedenti esuberanze e trarre profitto dal Recovery found, sbattendo però la faccia sull’incapacità di gestire una pandemia capace di riacutizzare i problemi del Paese".

"Proprio come in Prova d’Orchestra a questo punto del film è entrata in scena una palla demolitrice, in questo caso mossa dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha polverizzato la sala prove nella quale l’intera politica si era data a cinguettii autoreferenziali, per affidare ad un nuovo direttore il compito di ristabilire gerarchie e indirizzo dello spartito. L’operato di Mattarella non è stato solo dirompente ma anche acuto e chirurgico: come dice l’adagio, il medico pietoso fa la piaga purulenta".

"E Draghi è tutt’altro che pietoso e tutt’altro che tecnico: chi lo confonde con l’altro Mario (Monti) ignora la storia e i fatti. Draghi è uomo di Stato, europeista, capace di dare un ruolo politico alla BCE (una visione economica e strategica), e capace di confrontarsi alla pari con Angela Merkel. La “palla demolitrice” di Mattarella ha rimesso in riga la massa degli orchestrali, ponendo sul podio un direttore il cui compito è quello di riportare l’orizzonte della politica, anzi Politica, dentro alle stanze del governo della nazione".

"È evidente che il presidente Mattarella ha calato un carico pesante e ha vinto la mano: lo testimoniano le dichiarazioni europeiste di chi fino a ieri era molto distante da Bruxelles. Il successo di Mattarella si palesa proprio in questo: nell’aver saputo avviare una parabola trasformista in chi mai l’avrebbe accettata. Un’inaspettata consapevolezza nel supremo interesse della nazione ha indotto quasi tutti al cambio di rotta: questo è trasformismo ma nel senso positivo del termine", continua Dal Mas.

"La storia nazionale ci riporta notevoli esempio di trasformismo positivo: il connubio Rattazzi-Cavour che nel 1852 favorì la nascita dello stato unitario. Dal patto di Salerno agli anni ’70 del secolo scorso quando, pur sotto minaccia di terrorismo e servizi deviati, diede all’Italia leggi determinanti come quella sull’aborto, sul divorzio e, non per ultimo, sull’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale. L’odierno trasformismo ha rimesso il Parlamento al centro della vita politica e istituzionale: è già un successo".

"Draghi domani avvierà il secondo giro di consultazioni tra i partiti: dovrà fare sintesi disponendo del preventivo assenso di un ampio arco parlamentare. L’Italia in un anno si è indebitata per 140 miliardi di euro. Tolti pochi inevitabili ristori la crescita si è arrestata a fronte di una spesa pari a cinque finanziarie. La sfida è oggi far partire il Recovery Fund e la Next generation per oltre 208 miliardi di euro (senza contare i fondi che potrebbero arrivare dal Mes) inserendo queste risorse in progetti strategici e riforme strutturali".

"L’unica risposta che potrà dare la politica sarà di consapevolezza: servirà rigore, programmazione, impegno, professionalità, condivisione, responsabilità. È quello che ci insegna Fellini dopo l’irruzione della palla devastatrice: si riconosca l’autorevolezza della guida affinché l’intera nazione suoni lo spartito della crescita e della rinascita", conclude Dal Mas.