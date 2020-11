“E’ ora di riconoscere che la sanità in Fvg è in emergenza. Si devono mettere da parte le chiacchiere e dare risposte e soluzioni concrete ai nostri cittadini, alle famiglie e alle imprese. I cittadini non ne possono più della politica che va in piazza a cercare un pugno di voti. I cittadini vogliono la sicurezza e le risposte sanitarie che in questo momento non trovano”. Lo afferma il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, commentando l’estendersi della pandemia in regione e le misure adottate dalla Giunta regionale per farvi fronte.

“Abbiamo visto la chiusura di diversi ospedali in regione – spiega l'esponente dem - improvvisamente e senza nessun coordinamento con il territorio, da San Daniele a Palmanova fino a Cividale. Da mesi dicevamo che andavano approntati degli ospedali Covid e Rsa in cui ricoverare i nostri anziani positivi, e siamo stati sbeffeggiati con l'accusa di voler creare dei lazzaretti. Ora invece si rincorre la situazione senza alcun coordinamento con il territorio, amministratori locali e sindaci, creando disorientamento e paura nella popolazione”.

“Dovevano e potevano potenziare i servizi di prevenzione – indica Shaurli - dovevano e potevano potenziare la sanità pubblica a partire dai pronto soccorso e prepararsi alla seconda ondata. Invece quotidianamente ci arrivano segnalazioni di famiglie disorientate, spesso con bambini positivi a casa che non hanno risposte. Questo stato di cose va imputato a chi aveva il compito e la responsabilità di dirigere e organizzare la sanità nella nostra regione”.

Per Shaurli “non è il momento delle polemiche ma non è neanche il momento di far finta di niente. È il momento di ripartire insieme cercando di dare le risposte che servono, in termini di tracciamento, che è l'unico modo per rallentare la curva del virus, in termini di sanità territoriale, dando luoghi deputati come avevano proposto i medici di base per fare i tamponi, e in termini di rapporto con i sindaci che sono quotidianamente sul territorio”.

“In ogni caso – conclude il segretario dem - il primo ringraziamento. oggi deve andare agli operatori sanitari della nostra regione, che ogni giorno sono sul campo e danno tutto anche oltre le loro competenze per il bene di tutti noi”.

LA REPLICA

“Di disorientato, scoordinato e solitario qui c’è solo il segretario del Pd Fvg Cristiano Shaurli che cerca di sfruttare penosamente una crisi pandemica che mette in difficoltà il mondo intero, per mandare messaggi nella bottiglia virtuale del web sperando che nel grande mare vuoto della sinistra qualcuno li raccolga”. Il videomessaggio del segretario regionale dem è stato accolto con forte disappunto dalla coordinatrice regionale di Forza Italia Sandra Savino per la quale “è vergognoso che una forza che in questo momento governa la nazione cerchi di sfruttare le tecniche di disinformazione per instillare disorientamento e panico nella popolazione scaricando su altri responsabilità proprie”.

"Shaurli dichiara infatti che in Fvg manchi un efficace sistema di tracciamento e che le strutture di prevenzione siano carenti. Omettendo che il primo sia compito del Governo nazionale e del secondo dovrebbe sentirsi direttamente responsabile visto che è stata la giunta Serracchiani, di cui lui era parte, a scardinare un sistema sanitario che funzionava con una riforma catastrofica. Delle due l’una - dichiara Savino - : o Shaurli non sa quello che dice, e sarebbe già grave, oppure colpevolmente mente anche su questo punto. Perché quando gli va bene dichiara che la riforma Riccardi è solo il compimento della legge Serracchiani-Telesca. Invece quando fa campagna elettorale la sanità come è gestita non funziona più”.

Per Savino la video dichiarazione di Shaurli "palesa il forte disagio nel quale agonizza il Pd e la sinistra locale. Il segretario dice che un uomo solo al comando non va bene? E cosa vorrebbe il Soyuz supremo a decidere in una situazione di estrema emergenza come questa? Gli farebbe di certo comodo per moltiplicare le persone sulle quali scaricare la responsabilità del non fatto”.

"Dalla sua stanzetta", continua Savino, “Shaurli può fare tutti gli elenchi che vuole su quello che si potrebbe o si dovrebbe fare. Gli spalti degli stadi sono pieni di allenatori mancati e gli scranni consiliari di assessori bravissimi. Il vicepresidente e assessore alla salute Riccardi, con il presidente Fedriga, sono in constante, continuativo e ininterrotto contatto con gli operatori della sanità, con il governo, la Protezione civile nazionale per affrontare questa crisi. E si assumono personalmente ogni giorno pesanti responsabilità nell’interesse del bene pubblico”.

"Certamente, saranno fatti anche degli sbagli perché si vive una situazione di emergenza in costante evoluzione. Si sta affrontando una crisi mondiale che si declina in modo diverso su ogni territorio. Per una volta, se si vuole aiutare il Paese e il Friuli Venezia Giulia si abbia l’intelligenza e l’onestà politica di un atteggiamento costruttivo, possibilmente non disinformativo”, conclude Savino.