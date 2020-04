"Si parta anche in Friuli Venezia Giulia dalla disponibilità di imprese, sindacati e lavoratori a predisporre subito un programma per la ripartenza in sicurezza. Essere primi non è un vanto, ci ha provato Fontana". Così il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli replica al presidente della Regione Massimiliano Fedriga, che ha ipotizzato "una riapertura prima del 4 maggio".

"Lo ribadiamo - spiega Shaurli - servono equilibrio, serietà e proposte concrete. E’ finito il tempo di cercare visibilità facendo prima i più severi e il giorno dopo chiedendo di aprire prima di altri. Come se essere i primi in qualcosa fosse un vanto e portasse qualcosa di positivo a cittadini e imprese. Ci ha provato Fontana e non pare abbia ottenuto qualcosa".

Per il segretario dem "serve un coordinamento nazionale: lo si faccia con serietà, non sparando una proposta un giorno si e l’altro pure. Lì si facciano sentire le proprie istanze e specificità e, nel nostro caso, si eserciti la nostra specialità, se serve. Non si scarichi un giorno sul Governo per poi chiedere, il giorno dopo, autonomia nella possibilità di aprire. Si parta invece - è l'invito di Shaurli - anche in Friuli Venezia Giulia dalla disponibilità di imprese, sindacati e lavoratori a predisporre subito un programma per la ripartenza in sicurezza".