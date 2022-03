'Efficientamento energetico, troppa burocrazia'

I finanziamenti ricevuti per l’efficientamento energetico dei comuni (L. 160/19) sono da quest'anno assoggettati al PNRR, quindi a tutti gli obblighi per la gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle misure previsti dal Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza. Si aggiunge anche l'obbligo di fare l'appalto mediante Centrale Unica di Committenza, per i comuni non capoluogo di provincia.

“Sono aggravi di burocrazia e procedure inaccettabili, che rallentano l’utilizzo dei fondi e mettono in difficoltà amministrazioni comunali con personale limitato. Trattare i fondi statali come fossero tutti del Pnrr, aumenta i costi di progettazione, appalto, gestione dei lavori, facendoli diventare anche superiori ai lavori che poi si possono realizzare. Prima questo non accadeva”. Il coordinatore Anci per i piccoli comuni, nonché Sindaco di Ruda, Franco Lenarduzzi evidenzia così questo problema che affligge tantissime amministrazioni locali, colpendo soprattutto quelle di limitate dimensioni.

Inoltre sul programma 'Sport e inclusione sociale' del PNRR sono stati stanziati 700 milioni di euro e si baserà su tre canali di intervento. La realizzazione di nuovi impianti sportivi, cui sono destinate almeno il 50% delle risorse stanziate dalla Commissione, per un totale quindi di almeno 350 milioni di euro. Il secondo cluster include invece la rigenerazione di impianti esistenti, cui sono assegnati 188 milioni di euro. Il terzo riguarda, infine, la creazione o la rigenerazione di impianti esistenti delle Federazioni Sportive. I primi due interventi sono destinati ai Comuni capoluoghi di provincia e di Regione, con popolazione residente superiore ai 20.000 abitanti e ai Comuni con una popolazione residente superiore ai 50.000 abitanti.

“I piccoli comuni quindi sono esclusi dai benefici del Bando 'Sport e inclusione sociale'. Ma proprio nei centri minori e nelle aree interne del Paese esiste la necessità di sviluppare progetti che possano aggregare la popolazione. Pensiamo ad un criterio opposto, diamo anche ai piccoli comuni la possibilità di crescere e creare infrastrutture, anche a vantaggio dei territori limitrofi e di intere parti del territorio ora dimenticate. Rivediamo i criteri di assegnazione delle risorse messe a disposizione dai vari bandi Pnrr”, conclude il Sindaco Lenarduzzi.