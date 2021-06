'Egitto, Salvini continua a ignorare caso Regeni'

“Il tono e i contenuti dell’incontro con l’ambasciatore d’Egitto in Italia confermano che Salvini continua a voler ignorare l’assassinio di Giulio Regeni. Esattamente tre anni fa da vicempremier Salvini degradava quella morte a una ‘questione di famiglia’: no, questa storia orribile non può essere archiviata così. Le occasioni d’incontro con le autorità egiziane dovrebbero essere usate anche per ribadire le ragioni della verità e della giustizia”. Lo afferma la senatrice Tatjana Rojc (Pd) commentando quanto emerso sull’incontro tra Matteo Salvini e l'ambasciatore d'Egitto in Italia Hisham Badr, definito "cordiale" da fonti della Lega.

“E’ una fortuna che Salvini abbia autoaffondato il Governo gialloverde anche perché – aggiunge Rojc - è potuta nascere la commissione parlamentare d’inchiesta che continua a lavorare. Ed è sempre più chiara la scelta del presidente Fedriga di togliere lo striscione dal Palazzo della Regione”.