'Elezioni Usa, grandiosa prova di democrazia'

“Stiamo assistendo a una grandiosa prova di democrazia, con milioni di cittadini che hanno esercitato il diritto di votare e scegliere in che direzione devono andare gli Stati Uniti. L'interesse del nostro Paese e dell'Europa è che gli Usa siano un alleato sempre più solido con cui avere un intenso dialogo. Non entriamo nelle polemiche interne sulle modalità di voto né su altro, come noi non vorremmo altri facessero quando votano gli italiani”. Lo dichiara la presidente della commissione Lavoro della Camera Debora Serracchiani, commentando lo spoglio dei voti per le elezioni presidenziali Usa.