'Emergenza bollette, Udine attivi subito un fondo mirato'

"Esercenti, baristi, micro-aziende e famiglie udinesi schiacciati sotto il peso di bollette sempre più insostenibili. Il Comune non può stare alla finestra a guardare questa lenta agonia, pertanto deve attivarsi subito per gestire l’emergenza-bollette che rischia di far chiudere le piccole attività e stritolare numerosi nuclei familiari". A esercitare pressing su Palazzo D’Aronco, alla luce del nutrito tesoretto comunale, è il Coordinamento delle liste civiche Io amo Udine e Liberi Elettori in occasione della riunione operativa tenutasi ieri, dopo la partecipata presentazione del polo civico il 2 aprile a Là di Moret.

"Riceviamo sempre più segnalazioni - precisano i componenti Stefano Salmè, Piergiorgio Bertoli, Edi Sanson, Paolo Cervellin, Edoardo Marini, Mario Gregori, Irene Giurovich, Giuseppe Virgilio e Daniela Perissutti - da parte di negozianti, baristi, ristoratori, titolari di attività artigianali, famiglie che domandano dove siano le Istituzioni territoriali pronte ad aiutare nelle varie emergenze belliche, ma sorde alla richiesta di supporto da parte dei cittadini. Il Comune ha gli strumenti per attivarsi senza indugio, destinando, ad esempio, una parte del ricco avanzo di bilancio (10 milioni di euro circa), unitamente agli utili prodotti da Acegas, a sostenere il carico economico provocato dalle bollette di gas e di luce fuori controllo".

"La richiesta è chiara: il tesoretto venga impiegato per questa emergenza-bollette che è un’emergenza di sopravvivenza del tessuto economico locale", conclude il coordinamento, ribadendo che "non si risolvono i problemi solo abbassando l’intensità dell’illuminazione pubblica. Si evitino gli sprechi, eseguendo un controllo scrupoloso dei punti-luce in città, visto che a pagare sono, ancora una volta, i cittadini".