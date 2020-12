'Emergenza cinghiali, bene gli aiuti agli agricoltori'

Il consigliere regionale di Progetto Fvg/Autonomia responsabile Emanuele Zanon esprime compiacimento per l'emendamento presentato dalla Giunta regionale alla "Legge di stabilità 2021", che prevede la concessione di aiuti straordinari alle aziende agricole che hanno subito danni alle colture agricole dalla fauna selvatica.

Il consigliere Zanon è più volte intervenuto sulla stampa e con atti di indirizzo in Consiglio regionale, evidenziando che i sinistri provocati dalla fauna selvatica, e in particolare dai cinghiali, sono in costante aumento. Gli ungulati, oltre a provocare ingenti danni alle colture agricole devastando ampie aree coltivate, sono causa di numerosi incidenti stradali, che a volte mettono in pericolo la vita delle persone, oltre ai danneggiamenti a infrastrutture e manufatti come argini, muri a secco, recinzioni e via dicendo.

Peraltro, da quanto appreso, alcuni titolari di aziende agricole hanno già avanzato una richiesta di danni alla Regione Friuli Venezia Giulia, analogamente a quanto è accaduto in altre regioni italiane, nelle quali sono stati avviati dei contenziosi, che in alcuni casi hanno visto soccombere l'Ente pubblico.

Il consigliere regionale Zanon, negli ultimi due anni, ha incontrato molti singoli agricoltori, operatori di filiera, cacciatori e alcuni rappresentanti delle associazioni di categoria, che hanno lamentano la devastazione di terreni seminati anche più volte, la pericolosità per l'incolumità pubblica e la sicurezza stradale derivata dal proliferare incontrollato degli ungulati.

La concessione degli indennizzi a coloro che hanno denunciato i danni alle colture agricole è un primo importante segnale di attenzione verso una categoria strategica per l'intero sistema Paese come quella degli imprenditori agricoli, peraltro già fortemente penalizzata da altre criticità che negli ultimi anni hanno interessato il settore. Oltre a queste misure, il consigliere auspica anche l'estensione della caccia al cinghiale a tutto l'anno.