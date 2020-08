'Emergenza Covid, Conte spieghi i verbali secretati'

"Il Governo spieghi in Parlamento perché nel contrastare la diffusione del Covid ci siano stati ritardi e omissioni pur disponendo di piani nazionali di prevenzione dell'epidemia e perché sia ricorso al Consiglio di Stato per non rendere accessibili al pubblico i verbali del Comitato Tecnico-Scientifico che hanno influito molto nella vita dei cittadini italiani in questi mesi". E' la richiesta avanzata dalla senatrice di Forza Italia, Laura Stabile, in un'interrogazione urgente al presidente del Consiglio.

La parlamentare azzurra lamenta che "come emerso da recenti notizie di stampa, già a gennaio il Ministero disponeva di un apposito 'piano nazionale di emergenza' per contrastare il Coronavirus che sarebbe stato secretato in quanto contenente tre scenari per l'Italia, uno dei quali troppo drammatico per essere divulgato senza scatenare il panico tra i cittadini".

Stabile, in particolare chiede al presidente del Consiglio di conoscere le motivazioni che hanno portato alla secretazione dei verbali delle riunioni del Cts che sono stati, ricorda, oggetto di ricorso al Tar da parte di un pool di legali a cui era stato negato l'accesso agli atti.