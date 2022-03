'Emergenza prezzi, l'Ue riveda le politiche su ambiente e Pac'

“I drammatici eventi delle ultime settimane stanno provocando l’aumento dei prezzi di carburanti, energia elettrica, gas e prodotti alimentari di base. Le famiglie e le imprese italiane ed europee ne stanno subendo le conseguenze, che non saranno solo temporanee, ma avranno ripercussioni anche nei prossimi anni e causeranno insicurezze economiche e sociali. L’Ue deve agire immediatamente: ho presentato un’interrogazione alla Commissione europea per chiedere di rivedere la Strategia sulla biodiversità, la Strategia Farm to Fork e i piani internazionali della Pac, misure che, così come erano state pensate, mal si conciliano con la situazione attuale. L’obiettivo deve essere adattare queste strategie alle nuove circostanze e aumentare la superficie dei terreni in produzione e le superfici coltivabili. Bisogna intervenire, prima che sia troppo tardi”.

Così in una nota Marco Dreosto, europarlamentare della Lega, componente della commissione Envi, firmatario dell’interrogazione.