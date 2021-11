'Emergenza suicidi nelle Forza Armate'

“Dal 1 gennaio 2021 ad oggi ci sono stati 20 suicidi tra i Carabinieri, l’ultimo ieri, e altri 26 tra Guardia di finanza Polizia, Forze armate, polizia penitenziaria. Un tragico bilancio che deve spingere a riflettere sia sulle cause che hanno portato questi servitori dello Stato a compiere l’estremo gesto, sia sui passi da intraprendere per cercare una soluzione a un fenomeno sempre più preoccupante”. Lo ha detto il deputato di Forza Italia Roberto Novelli intervenendo in aula ricordando l’ennesimo suicidio di un carabiniere, avvenuto ieri a Roma.

“I dati del 2021 si inseriscono in un trend ormai pluriennale: siamo di fronte a un’emergenza vera e propria e non si può tardare a porvi mano. Si deve fare di tutto per evitare che chi ogni giorno lavora al servizio della comunità mettendo anche a rischio la propria vita la perda per cause che vanno approfondite”, ha proseguito Novelli, annunciando un'interrogazione al ministro della Difesa “nell'auspicio che possa essere presa in considerazione a breve e contenga nelle risposte che verranno date la volontà da parte del governo di intervenire”.