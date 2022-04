'Emergenza Ucraina, tenere alta l'attenzione sui problemi'

"Il Friuli Venezia Giulia si dimostra terra di straordinaria solidarietà, sia per quanto riguarda le organizzazioni di volontariato sia a livello individuale. Ma non possiamo permetterci di trascurare le problematiche già manifeste o che potrebbero manifestarsi a breve: dalle difficoltà nel ricevere il contributo per le persone ospitate in famiglie ai rischi che l’accoglienza degli ucraini possa incrociarsi con quella dei migranti della rotta balcanica. Questioni che sono già sui tavoli istituzionali e su cui è doveroso tenere alta l’attenzione".

Così in una nota la delegazione di Forza Italia Fvg – composta dalla coordinatrice regionale Sandra Savino, dal senatore Franco Dal Mas e dal capogruppo in consiglio comunale a Trieste Alberto Polacco – al termine della visita di Casa Alessio Stani, centro accoglienza straordinaria attualmente destinato a ospitare la popolazione ucraina gestito dalla Fondazione diocesana Caritas Trieste onlus e guidato don Alessandro Amodeo.

Nel corso della visita, alla quale ha partecipato anche il Prefetto di Trieste e commissario di Governo dottor Annunziato Vardè, sono emersi alcuni dati aggiornati relativi all’accoglienza in Friuli Venezia Giulia: sono oltre 4200 i profughi ucraini, di cui 800 ospitati in Cas, mentre gli altri hanno trovato dimora presso residenze private. La sola Casa Stani ospita 90 persone, di cui 46 minori, già integrati a scuola e coinvolti in attività extrascolastiche.

“Oggi abbiamo toccato con mano la solidarietà di Trieste in rappresentanza dell’intero territorio Friuli Venezia Giulia. Alle organizzazioni, ai singoli volontari, ai cittadini triestini e di tutta la regione va il nostro grazie per la dedizione, la sensibilità e la generosità dimostrati. Non sorprende, ma è una conferma che riempie il cuore. E un ringraziamento per l’encomiabile lavoro va anche alle istituzioni, a partire dal commissario di governo alla Regione ai comuni. Un lavoro delicato e impegnativo, in particolare nella gestione dell’accoglienza e nel monitoraggio della situazione, anche in vista di un prevedibile aumento dei flussi della rotta balcanica”, prosegue la nota.

In rappresentanza della Fondazione erano presenti all’incontro di stamani Stefano Mestroni, responsabile di Casa “Alessio Stani”, Marco Aliotta, responsabile Area progetti, e Omar Vidoni, responsabile Area Logistica.