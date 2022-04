'Energia, utilizzare i pozzi di gas italiani'

“Pozzi di gas esplorati e non sfruttati, pozzi su cui cala la mannaia della revoca della concessione, pozzi soggetti a verifica, con il rischio della sospensione delle estrazioni, pozzi soggetti a limitazioni. Mentre l’Italia e l’Europa stanno cercando soluzioni per far fronte alla rinuncia del gas russo, mentre si sta valutando di collocare rigassificatori mobili in porti nazionali, mentre la Croazia aumenta l’estrazione di gas dai giacimenti nel mare Adriatico, scopriamo che il Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee, voluto dal Governo Conte e diventato operativo pochi mesi fa, va nella direzione opposta a quella necessaria. Il Governo, e nello specifico il ministro Cingolani, faccia chiarezza e dica quanti sono i giacimenti sfruttati, quelli sfruttabili nel breve e quanto possono contribuire a rendere quanto più possibile autonomo il nostro Paese” scrive in una nota il deputato di Forza Italia Roberto Novelli.

“Paradossale che lo stesso mare, ricco di gas, sia oggetto di estrazioni da parte della Croazia, mentre l’Italia resta al palo. Già paghiamo le scelte del passato, quando importare costava forse meno che estrarre, ma perseverare in questo errore sarebbe deleterio. Abbiamo risorse preziose e abbiamo le tecnologie per sfruttarle senza impattare sull’ambiente, non perdiamo tempo”, conclude Novelli.