'Energia, valutare progetti con Austria e Slovenia'

“Un’opportunità da non perdere per mettere il territorio al riparo da possibili black out e disagi nei decenni futuri”. L’eurodeputato della Lega, Marco Dreosto, ha sintetizzato così la nuova possibilità che sembra aprirsi per il Friuli Venezia Giulia e, più in generale, per l’intero Nord Est sul fronte dell’approvvigionamento elettrico: di qui ai prossimi mesi Bruxelles intende infatti approvare e sostenere altri Pic, Progetti di interesse comune che potenzino la rete di interconnessione elettrica tra gli Stati.

La procedura di via libera a questi nuovi impianti sarà semplificata. “Il Friuli Venezia Giulia, che confina con ben due partner Ue, potrebbe ottenere finanziamenti e supporto logistico nella realizzazione di migliorie al sistema", ha spiegato al proposito Dreosto che, sul tema, ha appena ricevuto dei chiarimenti tecnici dalla Commissione europea.

"Vanno subito coinvolti privati, enti locali e omologhi di Austria e Slovenia per individuare insieme dei potenziali piani di investimento che rafforzino gli scambi di energia. Secondo degli studi, già di qui al 2035 potremmo assistere ad un notevole balzo in avanti degli autoveicoli alimentati a elettricità, con consumi maggiorati ma anche problemi di tenuta della rete, soprattutto lungo i confini. Di qui l’impegno di Bruxelles e lo stanziamento di fondi appositi”.

I nuovi Pic vengono valutati ogni due anni e attualmente ne sono in fase di realizzazione 119 sull’intero territorio dell’Unione. Il prossimo biennio inizierà a breve. Ciò spiega l’appello del parlamentare del Carroccio “a non sprecare questa occasione di sviluppo”.