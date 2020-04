“Conte e il suo Governo PD-5Stelle non aiutano la ripartenza. Hanno spostato l’apertura di bar, ristoranti, parrucchieri, barbieri ed estetiste al 1 giugno. Penso sia un grave errore tenere chiuse ancora troppe attività economiche. Sono preoccupato per Udine e per i suoi commercianti. Permane la sofferenza di troppi lavoratori e imprenditori”. Lo dichiara il Sindaco di Udine Pietro Fontanini.