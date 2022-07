'Errori giudiziari, ddl bloccato in Parlamento'

"Dodici anni fa moriva nella sua Trieste Lelio Luttazzi, grande musicista, uomo di spettacolo, apprezzato conduttore televisivo. Almeno fino al maggio del 1970, quando venne condotto a Regina Coeli in stato di fermo nell’ambito di un’operazione anti-droga che portò all’arresto di Walter Chiari e Franco Califano. Un mese in carcere, poi Luttazzi fu scagionato e rimesso in libertà. Un errore giudiziario per cui nessuno ha pagato. Nessuno tranne Luttazzi, che vide ridimensionata una carriera e segnata una vita", scrive sui suoi profili social Franco Dal Mas, senatore di Forza Italia e componente della commissione Giustizia.

"33 giorni a Regina Coeli durante i quali Luttazzi scrisse Operazione Montecristo, romanzo autobiografico, o meglio uno sfogo e un modo per sopravvivere. Stavo in galera, chiuso in una celletta d’isolamento piccolissima, bugliolo, secchio. Come le bestie. Luttazzi come Tortora, prima di Tortora. Ma quanti Lelio o quanti Enzo hanno affollato e affollano le carceri italiane? Tanti, anche se persino uno sarebbe troppo".

"Per loro, per le vittime di ingiusta detenzione, per i detenuti in attesa di giudizio (film ispirato proprio dal libro di Luttazzi) abbiamo votato sì a uno dei referendum. Per loro – quasi mille ogni anno - stiamo cercando di ottenere un risarcimento simbolico: una giornata per le vittime di errori giudiziari, di cui sono relatore. Se solo qualcuno, in Parlamento, non si mettesse di mezzo perché convinto che in carcere non ci sono innocenti, ma colpevoli che l’hanno fatta franca”, conclude Dal Mas, stigmatizzando l’ostracismo di forze parlamentari verso il disegno di legge istitutivo della giornata in ricordo delle vittime di errori giudiziari.