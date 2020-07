'Esami e pratiche auto a rilento, intervenga il Governo'

A velocità dimezzata. Dal 3 giugno, data in cui sono ripresi gli esami di guida, a metà luglio sono state svolte 75mila prove, per una media di 50mila al mese, contro una media pre-covid di 100mila. Un rallentamento dovuto all’indisponibilità di molti esaminatori a svolgere la loro funzione per timore del contagio. “La conseguenza è che si accumulerà un arretrato che andrà a sommarsi a quello già presente prima delle chiusure, causato da un numero insufficiente di esaminatori”, spiegano i deputati di Forza Italia Giorgio Mulè, Roberto Novelli e Mauro D’Attis, firmatari di una risoluzione parlamentare che impegna il governo a intervenire per garantire il servizio agli utenti.

“Non è ammissibile che chi deve prendere la patente, sia i giovani aspiranti guidatori sia chi ne ha bisogno per lavoro, debba aspettare mesi per avere l’agognato attestato: senza un intervento immediato sforeremo il 2020. Un’inefficienza cronica peggiorata dal lockdown che danneggia non solo gli utenti, ma anche le settemila scuole guida italiane”, proseguono i deputati.

“Inefficienze che si estendono ad altri servizi, dalle pratiche agli sportelli delle Motorizzazioni civili alle revisioni dei veicoli, a causa del ricorso allo smart working. Se nei mesi scorsi, in una situazione di grande emergenza, il lavoro agile ha rappresentato una soluzione, oggi che fortunatamente la fase critica è stata superata è irragionevole che enti pubblici non garantiscano il servizio causando pesanti disagi alla cittadinanza”, concludono Mulè, Novelli e D’Attis, confidando in un’approvazione rapida della risoluzione che prevede, tra l’altro, il potenziamento della pianta organica delle Motorizzazioni civili, linee guida per lo svolgimento delle prove chiare ed omogenee su tutto il territorio nazionale.