'Esodati, salvaguardare chi è rimasto escluso'

“Il Partito democratico vuole salvaguardare gli esodati rimasti esclusi da tutele e l'emendamento alla Legge di Bilancio che abbiamo presentato va esattamente in questa direzione. Il Governo ha assunto un atteggiamento di ascolto e attenzione che per noi è un segnale di apertura. Sono assolutamente inutili per la causa degli esodati le polemiche dell'opposizione, che potrebbe al contrario unirsi allo sforzo di raggiungere un risultato concreto. Noi comunque facciamo la nostra parte”. Lo afferma la presidente della commissione Lavoro della Camera Debora Serracchiani, che ha sottoscritto l'emendamento di Romina Mura (Pd) alla Legge di Bilancio inteso a sanare la posizione degli ex lavoratori esclusi dalle precedenti salvaguardie.

“E’ un atto che consideriamo doveroso – aggiunge Serracchiani - a maggior ragione in questo periodo in cui la durezza delle condizioni generali si somma alle difficoltà di persone senza reddito che non hanno ancora avuto accesso a tutele di base. Le loro istanze, i loro oggettivi bisogni rappresentati anche al tavolo con il Governo dai sindacati non possono rimanere senza risposta”.