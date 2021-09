'Esuberi Magneti Marelli, evitare conseguenze a Tolmezzo'

"Esuberi alla Magneti Marelli, evitare un impatto sui posti di lavoro del sito di Tolmezzo". È quanto dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Walter Rizzetto, che ha presentato un’interrogazione al ministro del Lavoro, Andrea Orlando, per chiedere iniziative tempestive a tutela dei lavoratori, che temono le conseguenze del piano di esuberi della ex Magneti Marelli.

“È assurdo - spiega Rizzetto - che la proprietà intenda procedere a un nuovo piano strategico che sacrifica 1.500 posti di lavoro, senza alcuna chiarezza su quelle che saranno le ripercussioni sui siti italiani. Ho chiesto misure a tutela di tutti i lavoratori degli stabilimenti italiani. E, in particolare, ho sollecitato iniziative specifiche per salvaguardare i livelli occupazionali del sito di Tolmezzo che conta quasi mille lavoratori. Persone che già da tempo vivono una situazione d'incertezza, essendo stati messi in cassa integrazione. Lo stabilimento carnico - conclude il deputato - rappresenta una delle principali realtà industriali del Friuli Venezia Giulia e non possiamo permettere che si proceda a dei licenziamenti che avrebbero un grave impatto su tante famiglie e un intero territorio”.