Costruire un'Europa più equa, sostenibile, innovativa e competitiva. E costruirla tutti insieme, assegnando un ruolo incisivo ai rappresentanti delle comunità locali per dare voce dal basso a tutti i popoli del continente. Sono queste le due fondamenta su cui poggia il documento presentato da Piero Mauro Zanin, presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, approvato oggi in modo unanime dalla Conferenza delle assemblee legislative italiane, riunita da remoto dal suo coordinatore, il veneto Roberto Ciambetti.



Zanin, che è vicepresidente della Conferenza nazionale e responsabile dell'area politiche europee, ha dato in questo modo il via al dibattito sulla Conferenza sul futuro dell'Europa, il grande momento di partecipazione che coinvolgerà istituzioni e cittadini e sta per prendere il via concretamente con una prima conferenza plenaria, in programma a Strasburgo il prossimo 10 maggio.



L'analisi del presidente dell'Aula parte dalla pandemia che ha messo duramente alla prova le istituzioni europee, negli ultimi anni considerate spesso distanti dai territori, con la percezione di decisioni calate dall'alto da Parlamento, Consiglio e Commissione. La Conferenza sul futuro servirà proprio ad ascoltare i cittadini, e per farlo bisogna rafforzare le basi democratiche dell'Unione, ripensarne la governance affidando compiti non solo consultivi al Comitato delle Regioni e al sistema degli enti locali.



Zanin è chiamato a un ruolo importante in questa partita, non solo come rappresentante dei colleghi presidenti delle assemblee legislative italiane, ma anche come coordinatore dei membri italiani del Comitato delle Regioni ed estensore del progetto "Legiferare meglio" elaborato dalla commissione Civex, "perché anche le buone leggi aiutano ad avvicinare l'Europa a popoli e comunità locali".

Il presidente del Consiglio regionale, ricordando oggi ai colleghi la nomina di Massimiliano Fedriga al vertice della Conferenza delle regioni, ha infine auspicato una strategia comune con i rappresentanti dei governi locali in vista del "ridisegno" dell'Unione e della grande sfida legata all'utilizzo dei fondi per la ripartenza post-pandemia.

Proprio a proposito di risorse, il presidente della Conferenza Ciambetti ha ricordato che il Friuli Venezia Giulia, assieme a Lombardia e Puglia, è stato apripista in Italia mettendo in pratica l'idea di un Tavolo sulla ripartenza, allargato a tutte le forze politiche. Un'iniziativa che mette in risalto la necessità di dialogo e confronto tra governi locali e governo nazionale, sulla base dei princìpi sanciti dal titolo V della Costituzione.