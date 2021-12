'Europa su nucleare e gas nella giusta direzione'

“La valutazione del Commissario Dombroviskis di inserire il gas e il nucleare nella lista delle attività economiche sostenibili va nella giusta direzione indicata anche dal governo italiano. Al Parlamento europeo come Lega abbiamo sempre chiesto alle istituzioni europee di avere un approccio responsabile nei confronti dell’ambientalismo e la necessità di considerare altre fonti di energia - come gas e nucleare - come sostenibili per evitare che i costi della transizione ecologica ricadano interamente sui cittadini. Una buona notizia che arriva anche grazie alla nuova autorevolezza del governo italiano in Europa e all’asse con altri Paesi Ue per poter raggiungere gli obiettivi prefissati", dichiara in una nota l’europarlamentare e complente titolare della Commissione ambiente Marco Dreosto.