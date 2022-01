'Eusalp, comunità fertile per le politiche di coesione Ue'

L'assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, è intervenuta in videoconferenza all'evento di lancio della presidenza italiana di Eusalp, la strategia macro-regionale alpina che nasce da un accordo siglato tra i Paesi della Ue affacciati all'arco alpino, assieme alla Svizzera e al Lichtenstein, con quarantotto tra Regioni e Province autonome appartenenti a questa area.

Zilli, partecipando a una tavola rotonda tra i rappresentanti delle Regioni coinvolte, ha evidenziato come Eusalp sia una comunità fertile per mettere in atto le politiche di coesione europee.

"Questo - ha detto l'assessore - è un momento importante e motivo d'orgoglio per tutta la popolazione della macroregione alpina ed è l'occasione giusta per analizzare le criticità del territorio, come la marginalità, la scarsa densità e l'anzianità della popolazione in modo particolare di alcune aree maggiormente periferiche".

"Ma soprattutto - ha proseguito Zilli - è un confronto per sviluppare le potenzialità quali innovazione, crescita delle competenze, mobilità sostenibile, digitalizzazione, infrastrutture verdi, pianificazione del territorio, idrogeno verde. Sono tutti obiettivi da raggiungere per dare risposta ai giovani che sono i veri protagonisti dell'Europa e della macroregione".

"Ritengo - ha aggiunto l'assessore - che la presidenza italiana di Eusalp 2022 possa dare uno slancio importante alla nostra opera corale e responsabile, affinché tutti gli strumenti finanziari di cui disponiamo oggi possano contribuire al superamento della pandemia".

Nel concludere, Zilli ha dato appuntamento a Trieste per il 3 e 4 maggio, quando di svolgerà una "due giorni", la Digital Alps Conference, sul tema della digitalizzazione e smart villages. L'iniziativa rientra tra gli eventi Eusalp che ogni regione italiana facente parte della macrostrategia organizzerà nel corso di quest'anno.