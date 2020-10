'Evitare la penalizzazione del comparto nautico'

"Nel 2020, tutti i settori del leasing e del noleggio a lungo termine hanno un segno negativo tranne la nautica, che nei primi nove mesi del 2020 ha già fatto tutti i volumi del 2019. Purtroppo nel 2018 la Commissione europea ha aperto una procedura d'infrazione contro Italia, Francia, Grecia e Croazia sul calcolo dell'imponibile Iva al noleggio di imbarcazioni da diporto. È nostra intenzione presentare una mozione per portare all'attenzione del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia il problema, trattandosi di un settore di punta e di primaria importanza anche per l'economia regionale".

Lo scrivono in una nota i consiglieri regionali della Lega Antonio Calligaris, Danilo Slokar e Lorenzo Tosolini, che spiegano: "Il nostro Paese vedrà il leasing nautico subire un forte svantaggio competitivo rispetto ad altri. Italia e Francia, infatti, avrebbero concordato con il commissario Gentiloni l'entrata in vigore di nuove regole dal 1 novembre 2020, ma mentre noi abbiamo adottato una normativa che estende queste regole anche al leasing nautico, i francesi non hanno adottato disposizioni simili. La Grecia ha ottenuto addirittura deroghe importanti e la Croazia applica l'Iva turistica al 10%".

"I parlamentari europei della Lega si sono già interessati alla vicenda e hanno chiesto al commissario Gentiloni cosa intenda fare per risolvere la situazione; noi come consiglieri regionali - ribadiscono Calligaris, Slokar e Tosolini - solleciteremo l'Aula sull'argomento".

"Stando ai dati forniti da Confindustria, il 2019 si è chiuso con un incremento a due cifre - aggiungono infine -e un fatturato del comparto di 4,78 miliardi, con un aumento dell'occupazione diretta del 5,4% sul 2018, senza contare che i dati Istat e Itc-Un posizionano l'Italia nella classifica 2019 degli esportatori mondiali del settore della cantieristica nautica al secondo posto, in crescita rispetto al 2018 del 19,6%".