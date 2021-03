'Ex Dormisch, poteva intervenire la Regione'

"La mancanza di una visione di sviluppo del territorio da parte del Centrodestra è evidente: tanto a livello regionale, quanto a livello locale. La diatriba sull'ex Dormisch poteva trovare una risposta attraverso un investimento in sede di Stabilità, così come fatto per Gorizia o Monfalcone. Tuttavia, né il sindaco di Udine, né i suoi colleghi di partito, i leghisti in Consiglio regionale, hanno mosso un dito per la città". Lo afferma in una nota la consigliera regionale Mariagrazia Santoro (Pd), intervenendo nell'ambito della polemica riguardante l'area dell'ex stabilimento Dormisch a Udine.

"A differenza di altri territori, dove si è guardato evidentemente con più interesse a dinamiche politiche, a Udine - sottolinea l'esponente dem - nessun consigliere della maggioranza di Centrodestra si è fatto carico degli interessi della città, dove l'unico investimento è stato fatto a favore dell'azienda sanitaria su un patrimonio della Regione".

"Nella prossima legge omnibus - anticipa Santoro - chiederemo di colmare questa lacuna, dal momento che, contrariamente a quello che dice Pietro Fontanini, la destinazione dell'area ex Dormisch è aperta a un ampio ventaglio di alternative. Basterebbe solo che il sindaco Fontanini abbia un moto d'orgoglio e vada a Trieste a rivendicare quello che altre Amministrazioni comunali hanno ottenuto, chiedendo quindi i fondi necessari per acquisire l'area".

"Vedremo - si chiede la consigliera del Partito democratico - se il Centrodestra, dai consiglieri regionali al sindaco, farà gli interessi della città, oppure se boccerà la nostra proposta solo perché arriva dal Pd".

"Già nel 2012, durante la redazione del piano, la proprietà aveva presentato un progetto in questo senso: non sappiamo - conclude la nota - perché abbia cambiato idea ma, certamente, è compito dell'Amministrazione comunale supportare l'iniziativa privata, affinché risponda a un interesse pubblico".