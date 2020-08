'Ex Jugoslavia, si aprano gli archivi'

"Un’altra foiba, altri 250 vittime del comunismo. Dopo Jazovka, in Croazia, nei giorni scorsi è stata la volta di Kocevski Rog, in Slovenia. Non sappiamo se tra le vittime ci sono italiani, ma per certo sappiamo che sono ragazzi e donne uccisi in nome dell’ideologia comunista. Un orrore che è proseguito persino dopo la fine della seconda guerra mondiale. Incredibile che alcuni continuino a negare e sminuire. L’invito al governo è che oltre agli ossequiosi incontri bilaterali con i paesi della ex Jugoslavia si pretenda che si aprano gli archivi per disvelare i tanti dolorosi drammi ancora nascosti". A chiederlo la deputata e coordinatrice di Forza Italia Fvg Sandra Savino attraverso un'interrogazione parlamentare depositata oggi.