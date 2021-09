'Fabrizio Curcio ringrazia la Protezione civile Fvg'

“Durante un incontro bilaterale, il Capo Dipartimento della Protezione Civile italiana Fabrizio Curcio mi ha manifestato tutta la sua ammirazione e gratitudine per i volontari della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia che hanno espresso il loro grande valore sia durante la pandemia sia quando chiamati ad aiutare anche altri Paesi, attraverso il Meccanismo di Protezione Civile europea, di cui l’Italia fa parte", dichiara in una nota l’europarlamentare e coordinatore Lega Fvg Marco Dreosto.

"E proprio nel mio ruolo di relatore per il dossier al Parlamento europeo sulla riforma del Meccanismo Unionale abbiamo discusso di come rappresentare al meglio gli interessi italiani a Bruxelles affinché un’eccellenza italiana come la Protezione Civile non venga penalizzata", conclude Dreosto.