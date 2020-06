'Facciamo crescere assieme territorio e occupazione'

Quello dell’occupazione locale nei cantieri navali di Monfalcone torna a essere un tema cruciale, alla luce del previsto inserimento nello stabilimento isontino dei lavoratori della Ferriera di Trieste in esubero per la chiusura dell’impianto.

Il sindaco Anna Maria Cisint ha scritto al ministro Stefano Patuanelli, che è stato promotore dell’operazione, con la richiesta di un incontro. "Da tempo l’amministrazione comunale sollecita un nuovo modello organizzativo da parte di Fincantieri, società a prevalenza pubblica, in modo da risolvere due questioni di fondo: dare risposta alla manodopera locale e rivedere il sistema dei subappalti con tutte le relative storture", spiega Cisint.

"Non sono mancati negli ultimi anni alcuni importanti risultati raggiunti sulla spinta del Comune, come l’accordo con Confindustria e la Regione per i dipendenti delle aziende in crisi da impiegare nel settore navalmeccanico e la pianificazione dei fabbisogni di alcune qualifiche con i relativi corsi di formazione", ricorda il sindaco.

"L’intervento riguardante la Ferriera porta ora il Comune a chiedere un’azione politica non più episodica, ma a tutto campo, per invertire sostanzialmente il sistema del passato basato sull’incontrollato flusso migratorio e l’uso dell’appalto".

“La scelta riguardante l’impiego dei lavoratori della Ferriera non è in discussione – rileva il sindaco Cisint –ma è arrivato il tempo affinché il ministro dello sviluppo economico, con il quale, peraltro, ho una buona interlocuzione da tempo, assuma l’iniziativa per sistemare una condizione che le amministrazioni politiche del passato hanno trascurato nella loro dimensione sociale che ha creato disagi enormi nel nostro territorio".

"Nel frattempo nella nostra provincia e in tutta la regione è, invece, cresciuto il numero di persone disoccupate e in cerca di lavoro, compresi i nostri giovani. Del resto l’isontino deve ancora vedere risolti i problemi dell’impiego di molti dipendenti delle aziende in crisi degli ultimi anni. I cantieri navali sono una risorsa industriale fondamentale che vogliamo possa rispondere ai fabbisogni della manodopera locale. Si tratta, quindi, di affrontare organicamente questa questione fondamentale che a sua volta è legata alla revisione del sistema del subappalto, nel quale si concentrano rischi di dumping e sfruttamento dei lavoratori, e quello dell’implementazione dell’indotto a livello regionale che potrebbe dare un ulteriore importante contributo per l’occupazione delle nostre imprese. Mi aspetto che il Ministro, che ben conosce la situazione e la realtà locale, possa far crescere assieme a noi il Territorio e l’occupazione", conclude Cisint.