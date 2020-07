'Facciate da rifare, bonus anche per Pordenone'

Per ottenere il bonus facciate è sufficiente che “gli edifici si trovino in aree che, indipendentemente dalla loro denominazione, siano riconducibili o comunque equipollenti a quelle A o B descritte dal Decreto ministeriale n. 1444 del 1968”. Cita il chiarimento giunto di recente dal Mibact, il portavoce pentastellato alla Camera Luca Sut, in riferimento alla notizia riportata oggi dalle cronache locali sul deterioramento della facciata del grattacielo Santin, tra gli edifici simbolo del comune friulano. “La nota del Capo di Gabinetto del Ministero – aggiunge Sut - ha precisato inoltre come la richiesta di certificazione urbanistica per l’assimilazione alle zone A e B debba avvenire solo in caso di mancata adozione, da parte dell’Amministrazione, di un atto applicativo del Dm 1444/68. In tale evenienza, il richiedente dovrà rivolgersi agli Enti competenti ai fini dell’ottenimento della certificazione, preliminare all’accesso alla detrazione fiscale”.

“Come è vero che gli edifici di Pordenone sono da ristrutturare - riprende l'eletto a Montecitorio - così andrebbe riconosciuto al Governo il merito di aver introdotto una grande opportunità di riqualificazione per gli ambienti urbani. Nella Legge di Bilancio 2020 abbiamo previsto il Bonus facciate, un meccanismo di sconto fiscale pari al 90%, a cui il Dl Rilancio ha affiancato l’alternativa dello sconto in fattura. Ora, sempre nel Rilancio diamo seguito a un piano di interventi adeguativi del patrimonio immobiliare italiano, grazie all’ innalzamento del Superbonus al 110%. Un’iniziativa – chiosa il Capogruppo M5S della X Commissione Camera - che mi ha visto in prima linea nel lavoro parlamentare per giungere a questo risultato, segnato anche dall’approvazione dell’emendamento a mia prima firma, a favore dell’estensione del Bonus alle seconde case, agli immobili di proprietà dello IACP, delle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, delle ONLUS e delle associazioni di promozione sociale. Questo - incalza - per dare la misura delle iniziative attualizzate da Governo e maggioranza per la promozione della qualità di edifici come quelli di viale Marconi, o lo stesso grattacielo Santin, a Pordenone. Di contro – ricorda il deputato M5S dopo la risposta fatta già arrivare il mese scorso, a mezzo social - ci sono state recentemente le dichiarazioni dell’Assessore Cristina Amirante che sembravano veicolare una realtà assai diversa, nel tentativo di oscurare il merito per le nostre politiche di efficientamento energetico, sicurezza antisismica e rigenerazione urbana e presentando l’Amministrazione Ciriani e la Regione quali risolutori dei problemi delle vecchie facciate di Pordenone. Laddove – conclude Sut – se sarà possibile ristrutturare e riqualificare gli immobili, lo dovremo proprio a quello Stato che qualche amministratore locale fa credere non abbia fatto il suo dovere”.