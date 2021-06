'Falsa partenza per la linea marittima Grado-Trieste'

"La mancata partenza della linea marittima Grado-Trieste, che ha lasciato a piedi decine di turisti e pendolari, è certamente una “vergogna”, per usare le parole del sindaco di Trieste, Dipiazza. E a prendersene la responsabilità dovrebbero essere i soci di maggioranza di Apt, ossia i Comuni di Gorizia e Monfalcone, insieme ad Atap, che invece di riversare le colpe di tutto sempre su “quelli di prima”, traggano le conclusioni di questa pessima figura e chiedano conto a quei vertici che loro stessi hanno nominato". Lo afferma il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Diego Moretti commentando la mancata partenza della linea marittima di trasporto pubblico locale Grado-Trieste, firmatario di un'interrogazione alla giunta regionale, depositata nei giorni scorsi, con la quale chiedeva chiarezza sui ritardi del suo riavvio.

"Il servizio sarebbe dovuto ripartire regolarmente a inizio giugno. Era quello che tutti ci aspettavamo dopo un lungo periodo di chiusure e conseguenti difficoltà nel comparto turistico. Invece, non solo la ripartenza è stata fissata con un ritardo di una settimana, ma al momento stabilito turisti e cittadini pendolari sono stati lasciati a piedi, ad attendere inutilmente una motonave mai arrivata, senza nemmeno degnarsi di avvisare e senza avere informazioni di alcun tipo" attacca Moretti.

"La linea Grado-Trieste fin dalla sua istituzione, a inizio degli anni 2000, ha rappresentato un elemento di attrattività per il territorio regionale e per i turisti che arrivano a Grado e a Trieste, certo nessuno aveva bisogno di questa pessima figura che sicuramente non contribuisce a dare una positiva immagine del nostro territorio regionale".

Sul 'caso' interviene con un post su Facebook anche il sindaco di Grado, Dario Raugna: "Apprendiamo attoniti di quanto accaduto in occasione del viaggio inaugurale della motonave Adriatica, rimasta ormeggiata sul molo Audace, con grande disagio per gli utenti. Pare che il problema sia legato all’inadeguatezza dell’imbarcazione, progettata per la navigazione lagunare e inadatta al mare aperto, per cui le condizioni ventose del tutto consuete e ordinarie nel nostro golfo costituirebbero un ostacolo invalicabile. Il fatto stesso che il tragitto Trieste-Grado avvenga sotto costa per questioni di sicurezza, con un tempo di percorrenza stimato in trenta minuti in più rispetto al passato, ci lascia intendere che quest’affidamento non abbia tenuto conto di quel che avviene sulla tratta marittima che doveva collegare".

"Se poi a questa mezz’ora in più corrisponde un maggiore rollio dell’imbarcazione, che significa disagio per i passeggeri, anche a fronte di un aumento del costo del biglietto del 30%, va da sé che siamo completamente alla deriva, tanto per restare in tema", prosegue Raugna. "Questo collegamento è strategico per decongestionare il traffico su gomma nella nostra Regione, e inoltre collegando la nostra isola a Trieste, città d’arte per eccellenza, ci consente di elevare l’offerta culturale completando quella turistica generale. Voglio sperare che l’inadeguatezza del natante non sia la causa di questi ritardi sulla partenza di un servizio molto gradito da ospiti e residenti, ma che si tratti di un 'acciacco di gioventù' che troverà la sua naturale soluzione il 15 giugno, perché se così non fosse andremmo a compromettere anni di duro lavoro su una realtà consolidata e affidabile, che casomai andava implementata e ampliata sotto il profilo dell’offerta e non certo limitata".

"Negli anni passati il servizio aveva visto la sua estensione anche nel mese di settembre, tanto era gradito, e adesso ci troveremmo nelle condizioni di un’imbarcazione che non riuscirebbe a solcare il mare con la brezza di giugno? Non può essere questo l’epilogo di una tratta che si proponeva di collegare point to point Trieste con Grado. Il fatto di partire così in ritardo ci penalizza pesantemente, non resta che attendere fiduciosi che questo disservizio possa trovare una valida soluzione a beneficio degli utenti e delle due località coinvolte", conclude il primo cittadino dell'Isola d'Oro.