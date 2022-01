'Famiglie recluse in casa, risolvere il problema'

Sulla base di una situazione concreta - una famiglia di Monfalcone che si troverebbe reclusa in casa dal 6 dicembre in quarantena - il consigliere Walter Zalukar, del Gruppo misto, ha presentato un'interrogazione alla Giunta regionale.

"Ho interrogato la Giunta - si legge in una nota diffusa dallo stesso consigliere - per sapere se non ritenga di dover impegnare Asugi ad adottare idonee misure per risolvere questi problemi, perché i diritti dei cittadini non vengano calpestati e chi di dovere faccia il suo dovere. E qui parlo non degli operatori sul campo, essi stessi vittime, ma dei vertici "responsabili", specifica Zalukar.

"Chi pagherà i danni per l'assenza dal lavoro? E per la reclusione la cui lunghezza sembra assai poco giustificata? - si chiede il consigliere - . Se a trasgredire le regole, cioè a uscire di casa, fossero stati i malcapitati "reclusi", sarebbero stati inesorabilmente colpiti da sanzioni amministrative da 400 a 1000 euro o anche penali con l'arresto da 3 a 18 mesi e ammenda da 500 a 5.000 euro (art. 260 R.D. 27 luglio 1934, come modificato dal D.L. 25 marzo 2020)".

"Questo non è un caso isolato - conclude Zalukar - : troppi cittadini risultano vittime di un sistema che sembra operativamente sempre più confuso e neppure si degna di comunicare in tempi e modi più consoni con gli utenti, che sono preoccupati per le situazioni di incertezza, talora di abbandono, in cui si trovano".